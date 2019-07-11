【專家樓評】汪敦敬：港M3貨幣供應減少　樓價會唔會跌？

很多人評估樓市，普遍傾向以事前的觀點去做決定，但是市場轉變得很快，加上出現了新常態的關係，過往評估樓市的方式已經不管用。事前的觀點只能說是其中一個看法，至於會否發生？我們應該不斷看數據去印證。



政府最新公布的M3貨幣供應量(截至5月31日)，泛指總存款量在過去連續5個月出現了新高之後，終於在今期出現下跌，下跌的原因可能是升完之後回調，又可能是5月時特朗普突然發難，甚至對華為進行抵制，因此悲觀情緒影響了香港的資金流動。



有關影響會否持續？尤其在近一、兩個月，香港出現了政治爭拗，甚至引起了國際上對香港法治的質疑，這會否影響投資的資金流入？我們要繼續跟進之後的數據去得知實際的情況！



如果香港有資金流走的話，樓價應該有下調壓力，相反，如果外間對香港法治上的信心下跌，但因為環球量化貨幣的關係，下半年仍然有大量資金流入香港，樓市應該會出現上升的壓力。各位記住任何事情的觀點只可作參考，繼續發生的事實與數據才是真相！



祥益地產總裁 汪敦敬

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