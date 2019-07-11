花旗：恒指年底或衝上3萬點

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預測，今年恒生指數市盈率為11.8倍，低於歷史平均水平的12.5倍，認為港股估值仍偏低，目前港股市帳率1.3倍，遠低於過去1.5至1.6倍，料恒指年內於26,000至29,000點徘徊，若中美局勢有突破，年底或衝上3萬點。



他對香港銀行股持「選擇性看好」看法，認為港元拆息最近明顯上升，有助銀行第二季的盈利改善，不過，料銀行淨息差於今年見頂，再擴闊情況將告一段落。他並稱，香港銀行流動性仍然充裕，儘管預期美國最快於7月加息1/4厘，但不認為年內香港息口有需要作出調整。



近月有香港銀行調低內地貸款評級並發出盈警，他認為港銀有一定能力管理貸款項目，尤其大型銀行貸款來源分散，不認為內地相關貸款會拖累銀行業務。



中美經濟有放緩迹象，中資股估值持續受壓，惟當中較看好消費及科網股的增長前景，及具防守性及股息水平較高的公用事業及大型內銀股。儘管中美貿易戰「停火」握手示好，但摩擦仍未顯著降溫，料未來中美貿易談判仍存有挑戰。



該行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，內地經濟下行，當局會透過各種公開市場操作引導市場利率向下，為預留彈藥應對貿易戰的逆轉情況，相信不會出現大規模的一次性改革，並認為人民幣仍有下行壓力，但觸及七算機會甚微。



黃栢寧指，美國及環球經濟數據疲弱，將利好金價表現，預期今年下半年金價或升至每安士1,400至1,450美元區間，未來半年至1年更有機會升至1,525美元。



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