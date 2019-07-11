【瑞通推介】南方A50重上15元　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上暗示最快本月底減息，帶動道指隔晚升76點或0.3%，收報26,860點。



恒指周三(10日)升88點或0.3%，報28,204點，結束5連跌走勢。周四(11日)早段升超過300點，曾逼近28,600點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾3,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,500萬元，反映投資者傾向持淡倉過夜看跌。周三其牛證街貨重貨區為收回價28,000至28,078點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



中美貿易戰稍為緩和後，A股近日再度轉弱，滬綜指連跌3日，下試2,900點水平。國家統計局周三公布上月居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符合市場預期。有大行預期內地今年全年通脹2.5%，但在經濟增長出現放緩下，物價回升也不會影響人行寬鬆的貨幣政策方向。其他影響A股氣氛和後市走勢的因素還包括中國科創板首批25家公司將於7月22日正式上市交易，以及MSCI第2批A股納入比例將於8月生效。南方A50周三微升收市，由今月初15.42元高位回落至周三收市計，累跌3.5%，現於10天和20天線之間爭持上落。周四早段其走勢靠穩，一度升穿15元的10天線阻力。周三有51萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有37萬元淨流入。



醫藥股周三走高，升逾4%的石藥集團為周三表現最好藍籌，以近全日高位12.7元收市，一舉收復10天和20天線，並終止4連跌。有大行報告指儘管公司旗下藥品歐來寧被列入今月1日發布的首份全國重點監控目錄，但預計集團目前重磅藥品的市場滲透率可進一步提高及今年下半年新藥品銷售提升，輕微上調股份目標價。該股周四早段再升近2%，向上挑戰13元。周三分別有47萬和9萬元淨流入其好倉和淡倉。



投資者繼續憧憬同股不同權股份有機會本月納入港股通，屆時北水可透過港股通買賣美團點評。另一邊廂，美團大股東兼聯合創始人王興近日申報，已獲相關財務機構批准，在特定事件發生後可出售最多1.22億股A類股。公司發言人指相關措施為股權質押貸款，並非減持股份。該股股價連跌4個交易日，累跌3.6%，周三失守10天線。周四早段繼續整固，跌2%，回至66元之水平，近期高位70.5元料阻力不小，下一級支持留意約65.28元的20天線。周三分別有287萬和2萬元淨流入其好倉和淡倉。



上周美國原油庫存減幅多過市場預期，油價隔晚急升超過4%。近期弱勢的中國石油化工，周三以全日低位5.1元收市，連跌3個交易日，周四早段升近3%，嘗試企穩10及20天線(同約5.23元)，支持留意1個月低位5.01元。周三分別有87萬和4萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿12.7倍。貼價、短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿9.7倍。



南方A50輕微價外、長期購證(29370)，行使價16.5元，2020年7月到期，實際槓桿6.2倍。價內、中短期沽證(17503)，行使價15元，2019年11月到期，實際槓桿6.9倍。



石藥輕微價外、中短期購證(20531)，行使價13.88元，2019年11月到期，實際槓桿5.3倍。



美團貼價、中短期購證(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿5倍。



中石化輕微價外、中短期購證(18065)，行使價5.7元，2019年10月到期，實際槓桿11.7倍。貼價、中短期沽證(18345)，行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿6.7倍。



新地輕微價外、中年期購證(20643)，行使價143.8元，2020年1月到期，實際槓桿9.7倍。輕微價外、中短期沽證(16143)，行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿10.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69235)，收回價28,010點，槓桿比率40.2倍。熊證(67823)，收回價29,090點，槓桿比率39.1倍。



騰訊牛證(69274)，收回價346.1元，槓桿比率19.8倍。熊證(50427)，收回價375.3元，槓桿比率17.8倍。



南方A50牛證(50254)，收回價14.18元，槓桿比率15.6倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率13倍。



石藥牛證(50345)，收回價11.8元，槓桿比率6.1倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率4.3倍。



中石化牛證(60406)，收回價4.8元，槓桿比率9.3倍。熊證(65481)，收回價5.49元，槓桿比率9.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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