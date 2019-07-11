【專家樓評】李志成：中美重啟談判 樓市有望「七翻身」？

本港樓市於6月份，雖然受貿易戰及政治風波影響，整體交投明顯放緩。不過綜觀今年上半年表現，資助房屋市場仍然備受追捧，居屋交投仍屬活躍。今年上半年二手居屋註冊量創4年半新高，註冊金額更創出半年的紀錄新高。



居屋市場暢旺，連帶公屋亦出現破頂潮，近日本地未補地價公屋首破500萬港元。土地註冊處資料顯示，鳳德邨有高層3房戶，上月以526萬元未補地價成交，成為全港綠表公屋王。



回顧最近大市走勢，中美元首於大阪舉行的G20峰會會談後，同意中美重啟貿易談判，令貿易戰出現轉機。另外，本港政治風波雖然未平息，但緊張氣氛已略為緩和，有助增強買家對後市的信心。



最近開售的大型新盤銷情理想，反映買家入市意欲開始回升，部分市場購買力重現，有見及此，不少發展商加快推盤步伐，本月新盤戰預計十分激烈。如果貿易談判進度良好，相信7月樓市可望「七翻身」。



香港置業行政總裁 李志成

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