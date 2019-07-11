【高盛推介】騰訊購沽證剖析

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(10日)反彈升約1.7%，周四(11日)早段則低開不足0.1%後隨即反彈，更曾重上360港元水平。有報道指公司要求Android分銷商提高其遊戲收入分成至70%，使比例與iOS及國際Google Play看齊，有券商指此舉將對騰訊毛利率產生正面影響。



觀察個股認股證資金流向，上周五至周二(5至9日)共錄得約3,430萬元資金流入騰訊認購證，周三則錄得約950萬元資金流出。而其認沽證於周三亦見資金轉向，錄得約490萬元資金流入。



投資者如看好騰訊，可留意價外幅度約12%，年期約兩個月的低街貨購證(18502)，行使價401.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿14.4倍，低街貨、3隻類近條款產品中，槓桿最高。



相反，投資者如看淡騰訊並留意近日市場的認沽證，可見市場關注行使價在330元附近、9月份到期的產品。投資者可留意當中槓桿較突出的沽證(16680)，行使價329.8元，2019年9月25日到期，實際槓桿13.2倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



高槓桿的選擇則可留意價外幅度約5%，年期約兩個月的騰訊沽證(16174)，行使價339.8元，2019年8月27日到期，實際槓桿17倍，較貼價兼高槓桿。



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