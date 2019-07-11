【大行報告】野村維持騰訊買入評級　目標價432元

野村發表研究報告指，市傳騰訊(00700)擬將內地Android商店取得的遊戲收入分成比例，從目前的50%提高至70%，與iOS及國際Google Play的程式看齊。但據該行調查，暫未有Android市場營運商(AMO)同意下調其分帳比例。該行維持騰訊「買入」投資評級及目標價432港元。



該行認為，騰訊在現時對Android的談判中，有強勁的議價能力，因手遊發布為AMO現時最賺錢的業務，相信營運商要維持現有50%比重分成不變的商討變得困難。



不過，野村指騰訊在非遊戲業務上，仍需依賴Android應用程式進入內地市場，故該行認為雙方或需在分帳方面妥協，但認為提高遊戲分成，對騰訊即時財務得益輕微。



該股連續兩日向上，即市曾升穿360元關，現仍微漲0.3%報358.2元，成交額錄得逾19億元。

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