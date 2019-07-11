盛滙商舖基金斥2360萬連購元朗兩地舖

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興稱，近日連環購入新界西兩個細價舖位，其中一個為洪水橋大街1號德祥樓地下33號舖，面積400方呎，以760萬港元交吉買入，現放租2.5萬元，預期回報超過3厘。舖位原業主於2008年以105萬元買入上址。



另一個舖位為金輝徑33至41號金禧樓地下3號舖，地舖面積400方呎，設有200方呎入則閣，成交價1,600萬元，是次以公司股份轉讓方式買入，節省釐印費7.5%。該舖現由洗衣店以每月3.2萬元承租，租金回報2.4厘。因租約明年1月到期，預期新租金約4.2萬元，料超過3厘回報。此洗衣店原業主是2014年5月以1,450萬買入。



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