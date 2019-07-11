【專家樓評】黃詠欣：樓宇火險保甚麼？
2019年07月11日 14:00
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置業做按揭時，銀行會要求業主購買火險，到底火險保障範圍包括甚麼呢？火險是「樓宇結構險」的俗稱，樓宇結構通常包括牆壁、天花及地台等，該保險是為火警、水浸或其他自然災害所引致的損毀須進行重建而作出保障。
業主若有按揭在身，銀行一般會要求業主購買與物業貸款額相等的火險。有時候管理費是會包含火險，管理費包含的火險通常有2種保障範圍：一種是銀行要求的保障範圍，包括上述的範圍，相等於汽車買全保。另一種則只買了公眾地方、水渠、水管等設備的保障，就相等於汽車只買了第三者保險一樣。
若果管理費包含火險是「全保」，做按揭時就不需要再買，因為已有足夠的保障，而保障賠償的重建費用是實報實銷，多買也没有作用，因此業主應主動向銀行申報，避免銀行再替業主多買樓宇火險，產生不必要的開支。
其實，大部分銀行通常會贈送首年火險，之後銀行每年會再出信通知業主續保，業主需要再繳交火險費用，當然業主亦有權另覓其他保險公司承做火險，不過需要在兩、三個月前通知銀行，並將新的火險保障範圍提交給銀行審批。
利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣
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