【即市分析】雅生活服務熱炒有因

東方產經專欄作者帥哥：美國聯儲局主席鮑威爾在聽證會上強化了減息預期，美股帶動港股向上，而早前的物管股繼續有氣有力，昨日(周三)發盈喜的永升生活服務(01995)今日繼續抽上，而今日見隻雅生活服務(03319)亦受盈喜消息刺激，即市股價一度高見16.16元，現升幅略為收窄至7%，但仍值得留意。



集團昨日收市後發盈喜，預期半年純利及股東應佔溢利，均錄得超過50%的大幅增長。集團表示，增長主要是由於集團物業管理在管面積的增加，及集團多元化增值服務所產生的收入的上升，帶來利潤的大幅提升。



高盛就發表報告，指寫字樓物業管理公司盈利能力長遠將跑贏住宅物業管理，在物管股中，雅生活及中海物業(02669)的寫字樓物業管理範籌覆蓋面跑贏同業。其中，雅生活是行內擁有最多非住宅物業管理覆蓋的企業之一，對其長期增長潛力持正面睇法，故給予「買入」評級，目標價上調至20.7元。



策略上，雅生活服務股價今日裂口上升後，即市動力略減，惟MACD牛叉持續，成交大增配合升勢，短期整固後應有力再上，建議觀察15元水平承接並伺機吸納，目標價19元，止蝕位14.8元。

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