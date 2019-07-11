迅銷首3季純利創新高　按年多賺7%

時裝集團UNIQLO及GU母企迅銷(06288)公布，今年首3季累計綜合收益、經營溢利、所得稅前溢利，及母公司擁有人應佔溢利均刷新歷史最高紀錄。



期內，綜合收益總額達18,228億日圓，按年增長7%；經營溢利2,476億日圓，增長3.7%；所得稅前綜合溢利錄得2,472億日圓，增長4.1%；母公司擁有人應佔溢利錄得1,586億日圓，增長7%。



海外UNIQLO事業分部累計收益為8,205億日圓，按年增長14.6%；經營溢利為1,248億日圓，增長11.1%。其中，第3季收益增長15.3%，中國市場收益、溢利大幅增長帶動下，大中華地區收益、溢利錄得雙位數增長。東南亞及大洋洲地區收益及溢利亦錄得雙位數增長。美國的經營虧損雖較上年度同期有所縮窄，但受天候不良影響，業績表現未及預期水平。歐洲地區錄得溢利下降，但其中俄羅斯則持續維持着收益、溢利雙增長的良好勢頭。



日本UNIQLO事業分部首3季度則錄得累計收益為7,010億日圓，按年微減0.5%；經營溢利為967億日圓，下降19.5%。受上半年度暖冬影響致使折扣增加，使得前3季度累計毛利率同比下降2.4個百分點。折舊費用亦因有明倉庫自動化相關的投資增加而有所上升。



單計第3季，日本UNIQLO網路商店銷售額則達190億日圓，按年增長16.1%，佔收益比率從上年度同期的7.8%提升至9.1%。



GU事業分部首3季累計經營溢利按年升74.5%，至263億日圓；收益1,853日圓，增長11.2%。單計第3季的收益增長12.1%，經營溢利飆105.8%。



迅銷維持預期全年經營溢利總額約為2,600億日圓，按年增長10.1%，收益總額約為2.3萬億日圓，增長8%；母公司持有人應佔年內溢利約增長6.6%，至1,650億日圓。預計全年股息為480日圓，按年增派40日圓。

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