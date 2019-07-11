樓價UPDATES：海柏匯辣招鬆綁盤三年升值37%

二手樓價持續向上，吸引新樓辣招鬆綁後，業主即時沽貨套現。其中長沙灣海柏匯一房單位，更以標準戶新高價600萬元售出，三年升值37%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣香島首宗二手買賣，單位2座中層A室，實用面積882方呎，三房間隔，望山景，獲外區租客以1,910萬元購入，實用呎價21,655元，原業主於2017年2月以1,502.7萬元買入，帳面獲利407.3萬元，單位升值27%，而持貨不足3年，需付10%SSD轉手。



●小西灣藍灣半島本月首十天，已錄8宗租賃成交，較上月同期多50%，其中2座中層H室，實用面積436方呎，兩房間隔，獲租客以23,000元租入，實用呎租約52.8元。



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九龍區



●長沙灣海柏匯開售已逾3年，單位陸續SSD刑滿，市場至今暫錄約5宗二手成交，包括一個極高層C室，實用面積276方呎，一房間隔，擁海景，最初開價620萬元，獲買家積極議價，最終成交價600萬元，實用呎價21,739元，做價及呎價均創屋苑標準單位新高，原業主於2016年以438萬元一手買入單位，持貨滿3年，帳面獲利162萬元離場。



●長沙灣星匯居錄本月首宗買賣，為低層E室三房單位，望海景，實用面積約671方呎，以1,100萬元放盤3個月，外區夫婦洽詢，雙方議價後減價約55萬元，以約1,045萬元成交，實用呎價約15,571元。



●將軍澳君傲灣1座中層K室，實用面積668方呎，屬三房套房間隔，座向東方，議價後以1,098萬元成交，實用呎價16,437元，原業主持貨近5年，沽出單位帳面獲利400萬元離場，期內升值57%。



●將軍澳SAVANNAH第2A座低層F室，實用面積約310方呎，屬一房間隔，原業主叫價638萬元，買家只睇一次樓情況下議價約五分鐘，即以628萬元買入，獲減10萬元，實用呎價約20,258元，原業主於2016年5月以391.8萬元買入，剛鬆綁SS轉手帳面獲利約236.2萬元，單位升值約60%。



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新界區



●元朗PARK YOHO Venezia第5座高層A室，實用面積945方呎，三房間隔，開價1,250萬元，減至1,181萬元沽出，實用呎價12,497元，原業主於2016年7月以1,015萬元一手買入，持貨剛滿3年隨即沽貨，帳面獲利166萬元，升值約16.4%。



●元朗尚悅‧方入伙後首宗租賃成交，單位為低層E室，實用面積約289方呎，一房連開放式廚房間隔，日前獲租客以11,500元承租，實用呎租約39.8元，業主在2017年12月以約398.9萬元買入，租金回報率約4厘。屋苑現時約有10個租盤，月租叫價由11,000元起。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居4座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，5月放盤，開價560萬元，累減25萬元，剛以535萬元沽出，實用呎價11,996元，新買家為外區上車客，之前一直租樓，最近有感樓市轉趨穩定，尤其是新界西北區域，樓價比市區「低水」，故積極睇樓後入市。



●粉嶺中心A座中層4室，實用面積368方呎，兩房間隔，以535萬元易手，實用呎價14,538元，於2008年以136萬元購入上址，持貨約11年，是次易手帳面獲利約399萬元離場，單位升值約2.9倍。



●粉嶺囍逸2座低層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，日前獲租客以15,000元承租，實用呎租約32元，業主在2016年6月以約485.9萬元買入，現租出可享租金回報率約3.7厘。

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