【市後重點睇】圓匯回落至108水平　道期向好

美匯指數97關有阻力，最新企96.9；圓匯回落至108.08；歐元兌美元報1.127；英鎊報1.252；港匯企7.81水平。在岸、離岸人民幣分別處6.86及6.87。金價報1,422美元，布油報67.2美元，紐油報60.73美元。道指期貨升40點。



●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業金人數

-20:30 美國6月未季調消費物價指數(CPI)

-17:30 英國央行公布金融穩定報告

-18:00 英國央行行長卡尼召開記者會

-19:30 歐洲央行發布6月貨幣政策會議紀錄

-22:00 美國聯儲局主席鮑威爾在參議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞



●港股連續兩日反彈，恒生指數收升227點或0.81%，報28,431點；「三桶油」做好，升幅介乎1至2%。https://bit.ly/2JADbQb

-異動股：北京體育文化愈升愈有，午後曾飆95%。

-異動板塊：盈喜消息不斷，多隻物管股齊破頂。

-沽空機構三度狙擊！安踏續否認指控，收市升0.98%。



●A股快報：滬綜指僅升2點，油股受捧。https://bit.ly/2YNYTXp



●亞洲股市：憧憬減息，日韓澳股齊彈升。https://bit.ly/2XGWCMa



●歐洲三大股市指數向好，英國富時100指數升0.14%，報7,541點；德國DAX指數升0.16%，報12,392點；法國CAC指數升0.23%，報5,580點。



●【股匯攻略】美國減息，美匯睇跌。https://bit.ly/2YMajLl



●【即市分析】雅生活服務熱炒有因。https://bit.ly/2ScpISD



●【名家貼士】李偉傑：冠君產業收息之選。https://bit.ly/2S8L3fH



●【專家點評】鄧澤堂：慎防港股反彈後再跌。https://bit.ly/2xFI2tR



●【大行報告】

-野村維持騰訊買入評級，目標價432元。https://bit.ly/2S7KgLV

-大和指中電信估值較同業吸引。https://bit.ly/2S9MfQc



●標普予工行旗下工銀租賃AAA評級，展望穩定。



●盛滙商舖基金斥2360萬連購元朗兩地舖。



●比特幣挫逾12%，回落至1.1萬美元水平。



●中國企業500強放榜！美團首入選即奪「虧損王」寶座。



●渣打料未來人民幣升勢有限，維持年底6.86預測。



●德銀固定收益部不受裁員影響。



●花旗：恒指年底或衝上3萬點。



●有本地銀行出現資金問題？金管局澄清：絕無此事！

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