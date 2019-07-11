【新玩法】八達通將接入Apple Pay

蘋果公司用戶引頸以待多年，八達通宣布即將支援Apple Pay，意味市民可以將八達通卡綁定至iPhone或Apple Watch，日後乘搭交通工具出行或生活消費，均無需再攜帶實體八達通卡，利用裝置內置的NFC晶片「拍卡」付款，並將於稍後公布更多詳情。



據了解，蘋果公司將於今年9月份推出新作業系統IOS 13時，同時為型號iPhone 8或以上的手機，更新綁定八達通卡功能，而Apple Watch Series 3‎或以上型號亦可綁定八達通卡，惟暫未知綁卡方式是否與三星手機的Smart Octopus相近。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，雖然內地已有多個城市的交通卡已支援Apple Pay，但八達通使用的讀卡晶片技術獨特，只有較新款的手機才支援有相關晶片，另外蘋果公司審批發卡公司需時，故等待多時才正底開通服務。



他又指，開通服務後將為市民使用八達通提供誘因，更可方便頻繁來港的遊客，有助八達通守穩交通工具支付市場，以免輕易被手機二維碼支付方式取締，他期望日後可新增直接用iPhone，為實體八達通卡進行增值。



不少市民擔心保安問題，實際上，每當用戶開啟Apple Pay功能時，均需要透過指紋或面部識別認證解鎖，才能啟動付款功能，意味即使手機遺失，亦不會隨意被盜用已綁定至Apple Pay的八達通或其他金融卡。



過往iPhone用戶無法使用多項八達通手機服務，包括不能直接利用手機程式增值八達通，或查詢交易記錄，除非額外購買獨立的藍牙讀卡器，才能使用相關服務。而該公司旗下的應用程式在去年底，才開始容許用戶透過iPhone或沒有NFC功能的安卓手機，查閱八達通交易記錄。

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