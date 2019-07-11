【fb直播】減息成定局　港股行運？

美國聯儲局主席鮑威爾隔晚發表的言論明顯放鴿，令市場對減息預期又升溫，帶動恒指周四(11日)顯著做好，一度衝上10天線以上，短期有望上試29,000點關？股民追入博升多浸？定係有賺就要走？後市有甚麼因素要睇實？



受惠減息憧憬，香港地產股普遍做好，當中新鴻基地產(00016)更一舉收復多條平均線，最多抽升逾3%，股份現價上望空間仲有幾多？抑或趁彈減持，再搵位入？



升得起嘅仲有金、油股！國際金價繼續高企，再上空間仲有幾多？買金股定黃金ETF好？不過，見到「三桶油」齊齊位列藍籌升幅榜前，跟住油價買油股仲行唔行得通？



物業管理股繼續有驚喜，繼永升生活服務(01995)早前發盈喜後，雅生活服務(03319)亦發盈喜，預料上半年多賺5成，股價周四急升逾1成，股份以至板塊前景值得看好？



《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

