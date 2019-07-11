戴德梁行料今年全年整體寫字樓租金跌2%

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，本港整體寫字樓平均租金在第二季出現回落，按季微跌0.4%，屬5年來首見，主要因為外圍充斥不明朗因素。以地區劃分中區超甲級寫字樓及灣仔/銅鑼灣的租金自上季已開始回軟，到了今季跌幅更擴大，分別按季下跌1.2%及2%，其他各區則有增長，當中以港島東增長1.4%為各區最高。



他預計，今年全年整體寫字樓租金有機會橫行，或最多下跌2%。



舖市方面，雖然訪港遊客人數的增長續創新高，但零售銷貨表現卻沒有受惠，令本季大部分核心零售區的租金升幅遜於上季，而中環租金亦繼續下跌。



戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威補充，受外圍及本地不明朗因素影響下，消費情緒變得審慎，令本港舖市在第二季的表現亦受打擊，預料下半年整體市場表現仍將沉寂，但部分零售産品如化妝品、個人護理用品及運動休閒產品的生意額可望較能維持。

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