零售大鑊！社會事件衝擊　莎莎上季營業額急跌一成

莎莎國際(00178)公布，截至2019年6月底止3個月的第一財季，集團整體零售及批發業務營業額按年下跌10.8%，至18.86億港元。



在港澳市場，零售及批發業務營業額為15.83億元，按年下跌12%；同店銷售亦下跌15.3%。跌幅主要受交易宗數下降8%所影響，其中本地客及內地客分別下跌1.6%及12.9%，而每宗交易平均金額則下跌5.2%，其中本地客及內地客分別下跌1.2%及3.8%。



該公司指，儘管首季整體銷售表現疲軟，但港澳地區零售銷售的跌幅於4至6月份首個星期持續收窄。惟社會事件於6月份第二個星期開始，影響了公司部分店舖的生意，導致6月中下旬的銷情受壓，加上去年同期的高基數效應，令首季表現滯後。



鑑於近期社會氣氛低迷，消費意欲減退，公司正適時調整業務策略以靈活應對各種挑戰。該公司指，目前致力調整產品組合以迎合不斷改變的顧客喜好和競爭環境，提升高端產品的供應和加強自家品牌的關連銷售，推動銷售和改善毛利及盈利能力。同時，亦保持對產品潮流的敏感度，及時推出潮流新品以抓緊機遇，使產品更多樣化以配合顧客需要。



另外，該公司表示，將繼續積極拓展批發銷售渠道以爭取更大市場份額和其獨家代理產品的收益。展望未來，若社會氣氛仍未和緩，將繼續影響經濟。公司將積極採取不同的應變措施，加強力度發展線上線下業務，讓企業得以持續穩健發展。



季內，港澳以外之市場(包括中國內地、新加坡、馬來西亞和電子商貿)的零售及批發業務營業額下降3.6%。

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