大家樂：未來將加快內地開店計劃

大家樂集團(00341)旗下大家樂中國今日(11日)於深圳福田舉行策略聯盟發布會，與中國八大地產商包括廣州越秀商業地產投資管理、保利商業管理、佳兆業商業集團等簽署合作協議，加快實現中國內地的開店計劃。



大家樂集團首席執行官羅德承表示，中國內地市場為集團業務帶來重大機遇，去年度的業績增長亦有賴中國業務表現，集團管理層對內地市場充滿信心。隨着中國逐步擴大內需、大灣區城市的經濟持續增長，對食品和餐飲服務的需求將會增加，集團會把握機會積極開設新門店，同時發揮品牌效應，為各大地產商帶來更好的商業配套服務，為消費者提供便捷舒適的用餐體驗，雙方實現互利共贏。



大家樂集團行政總裁(中國)楊斌指，去年加快了開店的步伐，新開店數量比上一年增加一倍，同店銷售保持平穩增長，中國區成為大家樂集團利潤和銷售收入的主要增長動力來源。未來五年，大家樂中國在廣深地區門店數量將翻倍增長，而目前6G第六代新形象店受歡迎，會繼續完善產品品質和服務，並利用科技增加營運效率，提升顧客體驗。

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