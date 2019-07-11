任天堂Switch Lite發布　股價升逾4%

外媒報道，日本遊戲機生產商任天堂正式發布盛傳已久的掌上遊戲機Switch Lite，該機較第一代Switch擁有更小的屏幕，方便攜帶，同時售價更便宜，相比於Switch，其售價格滅100美元至199.99美元。受到以上消息刺激，任天堂股價今日收報41,660日圓，升4.15%。



作為一款專用掌機，Switch Lite為了照顧便攜性，犧牲了屏幕尺寸，由之前的6.2英寸縮小到5.5英寸，而解像度則與Switch的掌機模式保持相同，達到720p級別。



報道續稱，因為主打專用掌機，所以相比於有TV、桌面、手持三種模式的Switch第一代，Switch Lite僅有掌機形態，一體成型的設計，手柄不再能夠拆卸，也不會隨機附贈Joy- Con手柄，同時主機也不支持HD震動功能。



據悉，任天堂Switch Lite計劃於8月30日在全球各地遊戲經銷商和網上商店開始接受預訂，美版售價199.99美元，港版建議零售價為1,490元，台版建議指導價為6,180新台幣，幾個版本均為含稅價格。



另外，該機普通版將於9月20日開售，特別版本則會在11月8日以同樣的價格出售。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



