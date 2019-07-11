科技商機：初創企業Form成功研發游泳用AR智能眼鏡

外媒報道，來自加拿大溫哥華的體育科技公司Form宣布，將於下月將推出一款AR(擴增實境)智能眼鏡Form Swim Goggles，其最大賣點是可讓你在水下也能同步追踪自己的運動狀況。



報道指，戴上這款AR眼鏡進入水裏，鏡中的AR顯示屏就能發揮它的作用了。而這塊屏幕能讓你在游泳時透視信息，實時顯示包括秒錶、游泳速度、行進距離、燃燒的卡路里在內的數據，眼鏡中的的波導光學系統，能讓信息時刻處於眼前的焦點。這讓游泳者解放了雙手，真正將現實和虛擬融為了一體。



更重要的是，對於專業運動員來說，這能讓他們即時掌握自己在定時比賽中的表現，了解當下正在發生的變化，包括準確地知道在一次50米賽道中自己已花費多少時間、離終點還有多少米等等。



報道指，游泳是世界上最大的體育項目之一，僅在美國就有超過3,000萬活躍的游泳運動員，Form的商機可想而知。



至於這副AR眼鏡能夠讓大家在水下運動的信息展示出來，主要依靠眼鏡內置了一個超小型電腦。這個電腦能夠通過人工智能技術，快速處理時間距離等信息，然後放出你需要看到的數據。



另外，與Form Swim Goggles一起推出的還有Form Swim app，這個app內能夠顯示游泳者的鍛煉記錄，並跟踪人們近段時間的運動進程。



報道指，未來幾年預計AR技術在各行各業的使用率將增加20%，到2025年，這塊市場的價值將從約35億美元增加到超過1,980億美元。



目前，這款眼鏡將於8月7日在官方網站上開放訂購，價格為200美元(約1,560港元)，Form Swim app也會同一天推出，適用於iOS和Android設備。



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