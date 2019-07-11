2019財富中國500強虧損公司　美團蝕1155億元居首

《財富》雜誌中文網發布最新的《財富》中國500強排行榜中，共計有30家公司出現虧損，虧損總額達到1,771億元(人民幣‧下同)。



今年首次上榜的美團點評(03690)更居虧損榜首位，虧損金額接近1,155億元。去年新上榜的愛奇藝，虧損額迎亦達到94億元，而中興通訊(00763)母公司則虧損70億元。



在盈利能力方面，與去年情況相同，最賺錢的10家上市公司除了幾大國有商業銀行和保險公司之外，仍是中國移動(00941)、騰訊控股(00700)和阿里巴巴。這十家公司在去年的總利潤達到1.46萬億元，佔全部上榜公司利潤總和的40.3%。



另外，海底撈(06862)去年總收入達170億元，首次躋身500強，排名第482位。



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