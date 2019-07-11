景順︰美減息利好新興市場　油價料續跌

美國聯儲局主席鮑威爾一連兩日到國會作證，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，聯儲局利率走向上，鮑威爾的言論符合市場預期，當局將「採取適當行動」以維持美國經濟擴張，而聯儲局主席的言論清楚帶出美國經濟正面對的不明朗因素，包括工業生產偏軟、通脹低於目標水平及貿易緊張局勢持續。更重要的是，鮑威爾的證詞表明聯儲局希望進一步採取寬鬆政策的意圖和理由。



他又指，若聯儲局在7月的公開市場委員宣布減息，由於市場早已憧憬7月會減息0.25%，或會看到有限度的股市反彈和收益率曲線趨陡；若聯儲局沒有在7月的公開市場委員宣布減息，這可能是因為中美貿易戰談判進展正面，或因其他宏觀經濟因素考量。此情況將有利風險資產，其下行空間亦變得有限。



他表示，聯儲局減息將令美國固定收益產品的孳息率下降，促使投資者尋找其他更高回報的投資，將利好新興市場。由於大部分新興市場國家皆為石油淨入口國，油價是主導區內風險資產的另一因素。除非石油供應突然出現變數，否則油價料將繼續下跌至歷史低位，為新興市場提供支持。



他提到，美元走勢亦影響新興市場表現。一般而言，美元靠弱對新興市場有利。而近日中美恢復貿易談判加上美國經濟數據走強，帶動美元指數上揚。同時市場看好下半年美國經濟增長將勝於其他主要經濟體，因此預期美元將保持強勢。不過，受惠於美國快將減息及油價回軟，新興市場風險資產料將於今年餘下時間繼續造好。然而，這兩項因素或不足以抵銷美元強勢的影響。整體而言，認為新興市場或亞洲股票的表現與聯儲局利率之間並沒有明顯的相關性。



該行認為，隨着經濟周期步入後段，未來數年美國股票將提供可觀回報。近日新興市場(包括中國)的股市表現未如理想，令估價受壓並出現折讓(與歷史水平比較)。由於目前不少新興經濟體的經濟增長率仍然勝於發達經濟體，相信投資者可從新興市場股票發掘吸引的投資機遇。



至於亞洲固定收益方面，預期亞洲經濟體下半年的經濟增長將遜於上半年，促使區內央行透過寬鬆政策為市場注入足夠流動性。鑑於目前亞洲區內增長放緩而且流動性改善，繼續看好美元計價的新興市場債券，預料其風險調整後回報將高於本地貨幣債券。

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