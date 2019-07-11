道指高開106點　亞馬遜市值再挑戰萬億美元

憧憬聯儲局本月底減息，美股三大指數周三齊破頂，周四(11日)早段升勢持續，道指高開106點，報26,967點，納指亦升20點，至8,220點。



標指2014年8月25日首次升穿2,000點，相隔近5年，周三歷史性突破3,000點大關，科技股成為最大功臣，當中，貢獻最大是網購巨人亞馬遜，期間股價累升490%，市值增加8,350億美元。亞馬遜股價周四早段報2,027.75美元，升0.51%，連升8日，市值再度挑戰1萬億美元大關。



達美航空調高全年每股純利預測，由原本6至7美元，上調至最多7.25美元，反映旅遊需求健康、燃料成本下降，以及波音737 Max停飛，限制了業界載運能力。達美上季收入按年升6.5%至破紀錄125億美元，股價早段報59.2美元，升0.2%。

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