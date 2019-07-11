樓價UPDATES︰新港城反價20萬仍獲承接

置業需求仍然強烈，馬鞍山新港城即使有放盤反價20萬元，仍獲買家承接。《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●天后柏傲山3座低層C室，實用面積716方呎，以兩房連工人房間隔，座向南面望山景，獲區外換樓人士以約2,150萬元連租約購入，實用呎價30,028元。原業主持貨約5年，帳面獲利約288萬元。



●西灣河嘉亨灣6座中高層F室連租約戶，實用面積503方呎，以兩房間隔，向東南及坐享海景，作價1,222.8萬元，實用呎價24,310元。以單位現月租約2.6萬元計，回報率近2.6厘。



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九龍區



●長沙灣昇悅居本月暫4宗租賃成交，包括2座中高層H室，實用面積512方呎，屬兩房間隔。單位原叫租約2.1萬元，議價後以2萬元租出，實用呎租約39.1元。



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新界區



●新港城F座高層06室兩房戶，實用面積363方呎，原開價660萬元，反價20萬元，以680萬元沽出，實用呎價18,733元。原業主於2012年3月以304萬元購入，帳面獲利376萬元。



●馬鞍山天宇海7A座高層D室，實用面積733方呎，獲買家以1,000萬元承接，呎價13,643元。原業主於2016年7月入市，當時作價760萬元，持貨3年鬆綁沽售，帳面獲利240萬元。



●屯門居屋景新臺3座中層E室三房戶，實用面積677方呎，雖然上址業主臨場反價2萬元，但睇樓達半年的買家仍願於未補價第二市場以540萬元購入，實用呎價7,976元。



●荃灣荃威花園錄本月首宗成交，屋苑C座中層3室兩房戶，實用面積466方呎，有買家睇樓睇樓即日便決定入市，議價後減逾14萬元，以534.6萬元成交，實用呎價約11,472元。原業主於2014年4月以約327萬元購入上址，期內升值約63.5%。



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