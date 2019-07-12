鄭若驊丈夫旗下安樂工程暗盤曾挫17%

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程集團(01977)周五(12日)上市，掛牌前夕其暗盤價曾重挫近17%，跌穿招股價。



安樂工程周四(11日)公布分配結果，公開發售超額認購約6.59倍，招股價1.2元。結果顯示，計及大股東潘樂陶在內的前25大股東佔上市後已發行總股本91.09%，前25大承配人認購數目佔國際配售部分的84.48%。通告指，鑑於股權高度集中於小部分股東，投資者應知悉即使小量股份成交，亦可能導致股價大幅波動。



安樂工程周四暗盤價甫開市即潛水，於輝立交易場甚至一度低見1元，下挫16.67%，最終收報1.09元，較招股價1.2元，跌0.11元或9.17%，每手帳面蝕220元。於耀才暗盤交易市場，安樂暗盤價亦曾低見1.04元，收報1.08元，跌0.12元或10%，每手虧損240元。



作為安樂工程集團執行董事及主席的潘樂陶，現時透過信託持有該公司63.48%股權。潘樂陶屯門寓所涉及僭建，今年4月被裁定違反《建築物條例》罪成，罰款兩萬元。招股資料顯示，潘樂陶正對裁決進行上訴。



安樂工程集團於中港澳地區提供機電工程及技術服務，據更新後初步招股文件顯示，該公司去年度盈利按年倒退27.28%至3.15億元；期內並錄得匯兌虧損2,748.5萬元。

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