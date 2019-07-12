官媒日前點名批評，綽號「洗米華」的周焯華所控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網絡賭博平台，並形容其為中國網絡賭博的「最大罌粟花」，估計其每年來自內地的賭注額逾萬億元人民幣，應當引起監管部門高度重視。澳門博彩監察協調局周三(10日)發新聞稿稱，就有關報道，該局當日分別與澳門持牌賭博企業高層，以及博彩中介人(俗稱疊碼仔)團體代表進行了會議，並敦促其監督屬下中介人必須守法。



博監局局長陳達夫於會上強調，在澳門境內實施任何網上幸運博彩行為，均可能觸犯刑事罪，重申政府是不容許利用澳門娛樂場作為平台推廣網上博彩、電話投注等活動。博企如發現有違法行為，須立即通報當局。



博監局表示，政府十分關注博彩中介人在澳門境內外經營業務的情況，並敦促其提醒屬下會員，嚴格遵守法律法規。倘中介人違反法律，包括在澳門境外違反當地法律規定，亦會影響澳門博彩中介人的適當資格。



周焯華旗下上市公司太陽城集團控股(01383)股價繼周二重挫近兩成後，周四(11日)最多再逆市跌近2.6%，收市仍跌1.3%，報1.52元。

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