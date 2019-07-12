古勝：「三桶油」慎防虛火

美國聯儲局主席鮑威爾在本周的聽證會之言論，增強投資市場對未來減息預期，現時利率期貨顯示7月減息機會達100%，而預期到今年12月，減息到1.5至1.75厘的機會率達36%，而減息到1.75至2厘的機會率則達33%，揭示市場重燃美國未來減息放水刺激經濟希望。



受美國減息預期影響，美匯回落至97樓下，美國10年長債息重新回軟至2.04厘，反之金價彈至1,422美元，暗示資金睇法再轉方向。



美股三大指數隔晚抽上，標普500指數曾衝上三千點樓上，道指有氣有力。不過，港股受美股帶動，周四裂口高開後再上動力一般，恒指尾市升幅收窄至0.8%，收報28,431點。至於A股更慘，滬綜指僅升2點報2,917點。從中港股市走勢可見，港股雖跟住美股行，但中線再受A股拖累的機會不少。



坦白而言，今期除物管股及醫藥股較有睇頭外，其他板塊要麼缺乏成交配合升勢，要麼短癮，事關基本面不多，以汽車股為例，早前受中美元首在G20峰會後重啟貿易談判消息刺激，一度全線反彈，但近期已回落，如吉利汽車(00175)受盈警困擾，預期上半年淨利潤按年跌約四成，股價周四(11日)再跌1.5%。



最令人擔心的是，行業景氣吹淡風似乎非單一事件，如廣汽集團(02238)早前公布，今年六月產量按年跌19.1%至15.79萬輛，股價由七月四日盤中高位8.9元，跌至周四收報7.96元，累跌一成，短期如未能重上8元，應該仲有排落。所以話，汽車股既為貿易戰受影響之核心板塊，未來能否隨着貿易放緩消息而化作坦途，實在說不準。



石油股方面，雖然美國石油協會(API)最新數據顯示，美國上周原油庫存減幅超過預期，刺激紐約期油重新彈上60美元樓上，且「三桶油」周四反彈不俗，從基本面睇，油價能否持續反彈仍具考驗，事關美國已進入減息周期，加上澳洲及新西蘭等商品國家央行年內已先行減息，暗示環球經濟好極有限，試問在如此大環境下，油價又有何因素再上？



需知道這類因素只能對油價起短暫性影響，反而在環球經濟不明朗，以及美國總統多次暗示不想油價升得太高等兩大因素，對油價中性影響更大。故此，石油股就算有前景亦無話唔炒得，只不過要嚴控注碼外，亦必須跟得貼一點，若中目標價或止蝕位就要嚴格執行，以免貪勝不知輸！



東方產經專欄作者 古勝

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