郭家耀：金蝶轉型　業績仍可期

近日頗多企業陸續發出盈警消息，其中一家是以往本欄曾經品題的金蝶國際(00268)，消息令市場感到相當意外，多家投行紛紛隨即下調盈利預測及目標價，股價亦出現顯著調整。



金蝶表示，預計上半年收入14.71億至15.35億元人民幣，按年增15至20%。然而，由於公司今年執行加速雲轉型的戰略，加大金蝶雲蒼穹業務的戰略性投入，以及投資亞信科技(01675)錄得1,800萬元人民幣虧損所拖累，預計上半年公司盈利1.02億至1.19億元人民幣，按年下降約30至40%。另方面，金蝶發盈警前，主席兼大股東徐少春於6月20日以每股8.4元出售6,000萬股，套現5.04億元，在減持的時間點上難免惹人聯想。



為釋除市場疑慮，公司決定召開電話會議。關於減持問題上，公司表示主席減持金蝶1.8%股權，所得款項將用於向第三方償還債務，並作慈善及個人用途。公司認為減持沒有違反上市規則，而且交易於3月下旬時已開始着手，一直和券商等機構保持溝通，並有相應的紀錄。對此，目前我們不妨疑中留情，留待相關機構日後釐清。



至於金蝶中國總裁孫雁飛早前以個人理由請辭，金蝶管理層表示，接任的沈崇鋒去年成功令上海管易雲業務重返正軌，2019上半年管易按年增速達20%。公司推出的大企業雲服務平台「金蝶雲‧蒼穹」現已累積28個新客，平均合約價值逾110萬元人民幣。金蝶有信心雲業務可於今年按年增長50%，達到2020年雲業務佔總收入60%的目標，並實現雲業務盈利及現金流轉為正數。



總括而言，企業業務轉型不可能一帆風順，中間一定會有波折。金蝶雲業務轉型目標明確，初期難免犧牲短期盈利，但只要業務規模及收入維持增長，未來業績仍值得期待。現階段雖不建議加倉，但值得保留原有倉位，並持續觀察公司雲業務發展。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)



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