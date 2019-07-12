趙文傑：低成本托市操作難持續

傳統股市智慧「五窮六絕七翻身」於今年只有一半靈驗。雖然環球股市於5月份的確出現顯著調整，然而不用等到7月，6月已大幅翻身。就以美股的標指為例，受貿易戰升溫拖累，指數在5月大幅下挫6.5%，但6月時已迅速收覆失地，走勢反映市底甚強。



金融市場上有一俚語叫「Fed Put」，意指當市場出現大幅動盪時，聯儲局便會出手拓托市，情況猶如聯儲局在市場出售認沽期權，當跌至某水平時就會入市吸貨。回顧去年12月聖誕前夕，美股出現暴跌，標指單日急挫2.7%為歷來表現最差的平安夜。當日投資者出現恐慌，主要是財政部長姆紐欽無故主動公布，曾與美國六大銀行總裁對話，指銀行確認有足夠流動性，應付顧客及商業市場等借貸需求，言論觸動市場神經。



然而，在市場大幅動盪後數天，聯儲局主席鮑威爾便大改口風，以鴿派言論表示隨時準備調整政策，其後股市便展開4個月的升浪，直至5月時美國上調中國進口關稅時為止。由此可見，Fed Put確是存在，只是主要官員改口風，便造成扭轉市場劣勢的操作，可謂成本甚低。惟光靠嘴巴說最終只會失信於投資者。而聯儲局的主要官員已放鴿超過半年，所以這招低成本操作將開始失放。接着便是第二階段的Fed Put，就是真正開始減息。



鮑威爾日前向國會作證，美國經濟因貿易緊張和全球經濟疲弱，持續面對下行風險，當局已作好準備「採取適當行動」。言下之意減息已箭在弦上，刺激當日美股三大指數齊破頂，標指更首次突破3,000點關。筆者相信，聯儲局七月底勢將減息25點子，因為如果不減，市場定會大幅波動，總統特朗普必定暴跳如雷。減息周期開始後，聯儲局將控制市場對未來減息步伐或幅度之預期，調節市場氣氛。而當減息這子彈耗盡後，相信Fed Put亦需再進一步升級，就是量寬放水重臨的日子。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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