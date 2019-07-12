梁志麟：減息壓力大　澳元偏弱

聯儲局主席鮑威爾完成國會聽證會後，市場觀望芝加哥聯儲銀行長埃文斯今晚發表講話，要留意他會否跟隨鮑威爾發表鴿派言論，還是嘗試令減息預期降溫。不過，利率期貨顯示市場已預期當局年底前將減息3次，再鴿派的言論對美元的影響有限，料美匯指數於96.5至97.6上落。



至於澳洲儲備銀行下周二公布議息紀錄，將重申未來的減息壓力，料利淡澳元下試0.686。紐元則於0.657至0.673上落。加元走勢相對平穩，始終減息壓力較低及油價大致平穩。技術上美元兌加元跌穿上升通道底部，料逐步下試1.29水平。



另方面，歐元未能跌穿6月中低位1.118後反彈，料匯價於1.118至1.135，中長線將視乎央行對減息及再推量寬的取態。市場擔心英國經濟有風險步入衰退，料限制英鎊於1.24至1.26上落。美元兌瑞郎則於0.98至0.995上落。



美元兌日圓未能收高於五十天線108.9後回落，料匯價短線於107.5至108.9上落。



交通銀行香港分行 梁志麟



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。