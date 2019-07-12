東方日報B1：亂局揮不去　港經濟有排衰

正當中美貿易戰打擊香港經濟之際，近期修訂《逃犯條例》引致的社會動盪，更進一步重創香港零售業、旅遊業，甚至是整體投資信心與營商環境。有分析認為，香港在內憂外患下，經濟命脈已經盡碎，更憂慮會波及香港的金融中心地位。



香港大學香港經濟及商業策略研究所上周調低今年全年香港經濟增長預測至1.8%，為短短三個月之內第二次，降幅合共達1個百分點。周四港大接受查詢時表示，有關預測是以今年第一及第二季的多項經濟數據作為基準，沒有將近期發生的社會事件納入。



「基金教父」雷賢達直言，今年香港經濟增長會較去年為慢，除中美貿易戰及外圍經濟因素之外，如果每個星期日都因為政治事件而爆發警民衝突的話，對香港的零售一定會構成負面影響。



香港城市大學工商管理課程協理主任陳鳳翔表示，近期香港發生的政治事件，反映民粹主義高漲，但觀乎歐洲民粹主義持續高漲的國家，經濟都不會好，又說現時宏觀經濟情況確實不佳。



除經濟增長放緩之外，市場同時關注香港社會動盪不安，會影響整體投資信心及營商環境。大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒表示，社會各階層因修例引起的紛爭與摩擦，造成分化局面，短期內為香港增添不明朗因素，商界普遍不敢輕易作出長線投資決定。



星展銀行(香港)經濟師謝家曦相信，近期大型遊行活動不斷，導致大規模封路及交通癱瘓，香港零售業或首當其衝。與此同時，他留意到近期有本地及內地企業的言論涉及政治色彩，消費者的取態亦因而受影響，憂慮會影響中港兩地經濟活動的往來。



東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤表示，政治事件引發的社會動盪，有機會令香港營商氣氛轉壞，而且中美貿易問題沒有完全解決，意味企業前景將存在更多不確定性。



另一方面，早前有英國傳媒引述消息人士指出，部分香港富豪開始將資產轉移至海外，例如計劃將存放在港美資銀行的1億美元(約7.8億港元)存款，轉移到新加坡的同系銀行帳戶。有銀行家表示，轉移資產的客戶並非內地富豪，而是香港富豪，他們認為香港的情況已失控。



法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，若走資情況屬實，勢會令香港金融系統風險上升，連累金融業及相關的服務行業，信心問題進一步加劇，將影響香港國際金融中心的地位。



一名外資券商經濟師表示，如果社會不穩定的情況持續，長遠或會令高資產淨值人士將資金搬離香港，而美國若撤銷香港關係法，將嚴重威脅到香港作為國際金融中心的地位。

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