美股收市：道指首破二萬七關　與標指齊創新高

美國減息預期高企，推動美股再創新高，道指收報27,088點，升227點或0.85%，為首次突破二萬七大關，創收市新高；標指收報2,999點，升6點或0.23%，同創收市新高。



以科技股為主的納指則微跌，收報8,196點，跌6點或0.08%。



聯合健康保險全日升5.54%，為表現最佳的道指成分股。銀行股高盛、摩根大通分別升2.59%和0.96%。消費股升幅亦顯著，3M收漲2%；家得寶則上揚1.57%。



標指2014年8月25日首次升穿2,000點，相隔近5年，周三歷史性突破3,000點大關，科技股成為最大功臣，當中，貢獻最大是網購巨人亞馬遜，期間股價累升490%，市值增加8,350億美元。亞馬遜股價周四先升後回軟，收報2,001.07美元，跌0.81%，市值約9,851億美元，有望再挑戰1萬億美元大關。



周三美國聯儲局主席鮑威爾證詞強化了市場對於該局在本月底減息的預期，另外，該局6月的政策會議紀要顯示，美國經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。



聯邦基金利率期貨顯示，市場預期7月31日減息機會仍維持100%，其中，79.55%機會減息0.25厘；20.5%機會減息0.5厘。



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