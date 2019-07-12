多名聯儲官員「放鴿」　憂美經濟存風險

多名美國聯儲局官員周四發表講話，其言論均偏向鴿派，並對美國經濟存在憂慮，為減息提供更有力的理據。其中，聯儲局負責金融監管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)表示，美國經濟處於強勢的地位，但同時存在重大風險，全球增長放緩憂慮是逆風因素之一。



亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)亦稱，美國經濟自一年前已經出現了清晰的風險，包括來自貿易爭端及全球增長放慢的問題等。不過，他指出，雖然全球不確定性趨增，但尚未嚴重影響美國商業信心及情緒，商業市場對經濟的整體預期仍保持穩定。



另外，里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)認為，美國經濟信心正受到挑戰，商業信心變得脆弱，且不確定性趨增。他續說，如果聯儲局決定對利率政策作出調整，應盡快實行。



聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)則說，目前形勢複雜，但美國經濟處於良好狀況，預期今年美國經濟增速達2.25%，高於長遠平均水平。



他指，通脹低於聯儲局的目標，而這可能影響通脹預期，又稱單靠該局貨幣政策，並不足以應付美國所有經濟問題。



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