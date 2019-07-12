大生農業金融與智贏訴訟　被判償還款項

大生農業金融(01103)公布，有關與智贏的法律訴訟，上海市第二中級人民法院於周四(11日)作出民事判決，公司須於10日內，向原告人償還尚未償還代價約1.39億元人民幣(下同)、逾期利息、原告人之法律費50萬元，以及原告人之財產保全責任保險費11.9萬元。



倘公司未能履行其上述償款責任，則原告人有權與其直接全資附屬上海諧易訂立協議，原告人可透過股權折價上海諧易根據日期為2018年3月21日之股權質押協議，以承押人為受益人質押其於上海潤通之80%股權而獲賠償，或透過拍賣或變賣上海潤通股份而按優惠基準獲賠償。



根據民事判決，公司與上海諧易亦須共同承擔總額約為74.26萬元作為智贏法律訴訟項下之附加成本。



由於集團現正向其中國法律顧問尋求有關是否接納民事判決或於生效日期前就民事判決作出上訴申請方面之意見，董事會認為，現階段評估其對公司之潛在影響不切實際。智贏法律訴訟不會影響集團之正常運作。



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