「經」脈盡碎：訂單銳減　港廠商恐捱唔住

中美爆發貿易戰已令更多商品不經過香港轉口，然而禍不單行，香港社會動盪影響買家直接來港傾生意。有廠商警告，若訂單不斷減少，最終會有廠商「捱唔住」。



中港中小型企業國際交流投資協進會會長趙志雄稱，有買家見香港如斯混亂及動盪，因而不敢來港，「生意想傾都冇得傾」。



「有客要求呢個月將所有新單同舊單清晒，但就唔再落新單，出口商依家冇啖好食，想唔死都幾難。依家港商喺內地廠房，十間有九間都話要執笠，我哋都準備停晒內地廠房生產。」



中華廠商聯合會會長吳宏斌亦稱，社會不安會影響部分海外買家來港洽談生意，貿戰更應小心應對。他近日提到，貿戰累內地經濟轉弱，公司經營成本升，港商難免要續縮業務規模，且當訂單不斷減少，投資大、回本期長的港商，最終未必捱得住，面臨結業危機。



香港出口已連跌七個月，今年2月更按年挫百分之六點九。貿發局早前將今年香港出口增長預測，由百分之五狠削至百分之二。若預測正確，增速將為三年來最慢。

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