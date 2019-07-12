「經」脈盡碎：氣氛低迷窒礙消費　零售大鑊

修訂《逃犯條例》引發連串示威行動，對香港零售業的影響逐步浮現。



連鎖化妝品店莎莎國際(00178)稱，自社會事件於6月第二周開始，影響部分店舖生意，致6月中下旬銷情受壓，加上去年同期高基數效應，令截至今年6月底止首財季表現滯後。該公司首財季(4至6月)整體零售及批發業務營業額續跌至18.86億元，按季跌8.28%，按年則跌10.8%。



期內，該公司港澳市場零售及批發業務營業額按年跌12%至15.83億元，同店銷售跌幅擴至15.3%，主要受交易宗數跌8%所影響。其中本地客續減，跌1.6%；內地客更跌12.9%，跌幅較上一季度(1至3月)增9.2個百分點。期內每宗交易平均金額跌5.2%，本地客及內地客分別跌1.2%及3.8%。



莎莎又提到，近期社會氣氛低迷，致消費意欲減退，若未來社會氣氛仍未和緩，將繼續影響經濟，集團將積極採取不同的應變措施，加強力度發展線上線下業務。



近期一連串示威活動，已衝擊到整體零售消費市道。香港經貿商會會長李秀恒指，請願示威令遊客減少、市民減少外出消費，估計飲食業近期生意額已跌一成半至兩成，有些可能甚至更差。有資深商舖投資者亦指，一線核心零售區及專攻內地客的地區如上水等，近月部分零售商的生意額已回落兩成。



事實上，本地經濟早已受中美貿戰困擾，截至今年5月，香港零售銷貨額已連跌四個月，首五個月期間以珠寶及鐘錶類跌幅最多，按年跌4.4%。近期再加上社會動盪，對香港零售構成雙重打擊。



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