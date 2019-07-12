「經」脈盡碎：觀望氣氛濃　嘉湖山莊連環劈價

社會氣氛不佳連累二手樓在旺市中亦乍現暗湧。上車盤天水圍嘉湖山莊6月至今交投減少，近日有兩房單位接連減兩口價共25萬元始能成交，鰂魚涌太古城本月睇樓量亦跌逾50%。



上月起樓市交投轉慢，全港十個最具指標能力的藍籌屋苑，6月份僅錄得約110宗買賣成交，按月減少逾三成，靜市更延續至今，當中嘉湖山莊本月首十日的成交量不足10宗。



中原地產文家輝指出，新盤劈價搶客，加上受社會氣氛影響，個別業主已願意減價出貨，嘉湖山莊麗湖居4座高層E室，5月以560萬元放售，之後很快已經減價20萬元，近日進一步減價至535萬元，終獲上車客購入，以實用面積446方呎計，呎價11,996元。



東涌映灣園亦有投資者看淡後市出貨。有物業代理表示，屋苑6座高層C室，實用面積550方呎，一直為收租物業，但原業主因市況不明，將單位劈價52萬元，以698萬元轉售，呎價12,691元，較上月同類單位低約3%。



市區藍籌屋苑情況亦相若。中原地產張光耀表示，相比5月份時，太古城近月睇樓及查詢量急跌，部分準買家表示未知會「亂到幾時」，因而對後市觀望，該屋苑本月暫錄4宗買賣。



至於茶果嶺麗港城，連月亦僅錄「個位數」成交，美聯物業吳紹輝表示，該盤近期睇樓量銳減，出價洽購的準買家亦不多。



資深投資者吳龍飛認為，近日各區均爆發衝突，對樓市一定有影響，未來經濟難免放緩，失業率亦會增加。



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