「經」脈盡碎：內地旅客量縮　舖市勢危

近期香港一連串示威活動，或導致部分內地旅客不敢來港，不僅影響香港整體零售市道，更會對商舖市場造成衝擊。資深舖位投資者黎永滔表示，下半年零售商開新店的步伐或會減慢，核心區的舖位買賣交投將全面停頓，直言「減價都未必有人買」。



盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興亦認為，無論是中美貿易戰或近期的示威活動，同樣對零售舖位市場構成負面影響。他又直言，示威活動控制不到，預期今年四大核心零售區的租賃活動將會轉弱及淡靜，現時「不是租舖的時機」。



他補充說，不少零售商如高級奢侈品店、高檔食肆、服裝店等，已經停止開設新分店計劃，預期下半年核心區零售物業租金將會下跌5至10%。



事實上，近月港島各區舖市已出現減租個案。中原地產黃新宇表示，中環雲咸街、銅鑼灣波斯富街及灣仔軒尼詩道等，均有地舖需要減租10至50%才能租出。



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