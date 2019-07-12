「經」脈盡碎：雙重夾擊　商廈待租率10年最高

在中美貿易戰及社會動盪雙重夾擊之下，整體寫字樓租賃氣氛受創，截至第二季全港商廈待租率按季上升0.6個百分點至約8.5%，為2009年第四季後新高。有市場人士預測，下半年商廈租金更會回落多達5%。



據戴德梁行資料，第二季港島5個商業區待租率全面上升，當中灣仔及銅鑼灣區寫字樓待租率高見7.3%，較年首季增加1個百分點，亦創數年以來的高位。而中區上季待租率則約6.3%，按季勁升1.2個百分點。



該報告又指，整體寫字樓平均租金在第二季微跌0.4%，屬5年來首見，該行同時修訂預測數字，料全年寫字樓租金由最多上升約2%，調整至全年下跌約2%。其中灣仔及銅鑼灣料表現最差，全年租金跌2至4%，而中區超甲級商廈及甲級寫字樓緊隨其後，全年呎租料回落1至3%。



正八集團主席廖偉麟認為，在多項負面因素下，估計短期內市場氣氛轉差，料下半年整體商廈租金回落3至5%。而戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝亦指，近期中區、灣仔與銅鑼灣有較多企業遷離及縮減規模。



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