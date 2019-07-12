【市前重點睇】港匯跌穿7.82水平　金價回吐

●美匯指數企97.05，離岸人民幣(CNH)低見6.8767，港匯跌穿7.822水平，圓匯弱見108.5，歐元回落至1.1256，英鎊跌至1.2529。金價回吐，低見1,403美元。布油見66.52美元，紐油徘徊於60.3美元。道指期貨窄幅上落。



●道指收報27,088點，升227點或0.85%，標指收報2,999點，升6點或0.23%，均創收市新高。納指則微跌，收報8,196點，跌6點或0.08%。 https://bit.ly/2xU32xn



●港股ADR指數收報28,327點，跌104點。



●美國10年期國債孳息率漲7.66點子，報2.1378厘。



●美國財政部公布，於6月份，預算赤字850億美元，市場預期為赤字790億美元，去年同期為赤字748億美元。



●聯儲局主席鮑威爾表示，自5月以來，美國經濟信心受到衝擊，但隨着聯儲局政策推進，現時部分信心已經挽回，並指該局樂見利率處於較低水平。



-多名聯儲局官員發表講話，其言論均偏向鴿派，並對美國經濟存在憂慮，為減息提供更有力的理據。



●美國總統特朗普抱怨中國未兌現二十國集團(G20)峰會上的承諾增加購買美國農產品。



●美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，至20.9萬人，少過經濟師預期的22.1萬人。



●美國6月份扣除食品和能源的核心消費物價指數(CPI)按月升0.3%，為去年1月以來最大升幅，按年則升2.1%，分別高於市場預期的0.2%和2%。



●紐約期油收報每桶60.2美元，跌0.23美元或0.38%；布蘭特期油收報每桶66.52美元，跌0.49美元或0.73%。



-石油輸出國組織(OPEC)預計，2020年將出現新的供應過剩局面，石油產量料比需求多出大約每日56萬桶，減產承諾面臨考驗。



●紐約期金收報每安士1,406.7美元，跌5.8美元或0.4%。



●英國富時100指數收報7,509點，跌20點或0.28%；法國CAC指數收報5,551點，跌15點或0.28%；德國DAX指數收報12,332點，跌41點或0.33%。 https://bit.ly/2YMO0oB



●國際貨幣基金組織表示，歐洲央行在保障歐元區經濟擴張方面的政策空間有限，如果出現嚴重衰退，各國政府必須準備好介入。



●即月恒生指數夜期收報28,344點，跌110點，低水88點。



●鄭若驊丈夫旗下安樂工程暗盤曾挫17%。 https://bit.ly/2xKSvEC



●澳門博監局急晤賭企。 https://bit.ly/2S9lICp



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：亂局揮不去 港經濟有排衰

https://bit.ly/2JCwpJJ



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

