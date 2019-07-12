【股民熱話】一表睇晒港股地雷陣？

中美爆發貿易戰，對整體經濟及上市公司業績的影響正在逐步浮現。單是最近1個月，已有逾百家港股發出盈利預警，較去年同期明顯增加，數字亦遠遠多於盈喜股。隨着6月以來香港社會動盪，打擊本地消費和投資信心，零售、旅遊、商業地產和金融等行業都受到打擊，只怕下半年企業盈利表現都難以樂觀，港股估值仍面臨下調壓力。投資者宜注意避開「地雷」免受損失！



附圖是近月曾發盈利預告而尚未出業績(截至11/7中午止)的部分上市公司名單。綜觀發盈警的公司，原因多半離不開勞工或和融資成本上升、應收帳款而須撥備等等。顯見在貿易戰下，關稅效應以及內地經濟增長放慢，令不少企業經營困難，成本不斷上升，生意額下跌，且收款困難，財務狀況惡化。長此下去，企業求存，只有壓縮開支，削減營運規模。



就以德昌電機(00179)為例，公司發盈警，預期截至9月30日止6個月溢利將按年大跌，主要是截至6月30日季度全球汽車行業生產量按年明顯下跌，中國市場尤其低迷，且多個其他消費者及工業終端市場的需求亦受到加徵關稅及地緣政治不穩定的不利影響，阻礙投資及損害消費者信心，7月及8月的銷售訂單仍低於去年同期水平。難怪其股價低處未算低，投資者且別急於撈底，而基於盈利前景利淡，持貨者亦盡量避免溝貨。



如今香港內憂外患，港股成交低迷，企業盈利前景展望不但沒有改善，更有持續下滑的風險，投資者宜打醒十二分精神。當然，能在逆境實現盈利增長的企業，當有其過人之處，相信估值亦不會便宜，且投資者須留意，公司盈利增長是否基於一次性的特殊項目，收入及經營現金流有否同步上升，以及派息情況，以判斷盈利增長及估值上升是否具備可持續性。



東方產經專欄作者帥哥

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