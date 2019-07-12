【以房養學】墨爾本Monash大學區Jackson Green首期26萬起

澳洲大選結果出爐，外界預期新執政黨將會大力發展經濟，推動樓市上升，加上澳元正處於低水平，造就海外買家入市好時機。由Ray White獨家代理的Monash大學區Jackson Green，上一期售出逾八成單位後，現正推出全新一期，兩房單位僅由266萬港元起，首期約26萬港元，呎價低至2,800港元，全部單位均連同車位出售。買家更享5年各5厘的租金保障計劃，實現「以房養學」。



Ray White銷售總監許嘉宇表示，是次介紹的Jackson Green，位於墨爾本東南面Clayton，由於位於Monash大學校區，故坐擁龐大數量的留學生租客，租金走勢相對更穩定，加上現時在澳洲平均100名學生中，不足4個可入住學校宿舍，可見租賃市場相當龐大。相反鄰近市中心的物業，租客一般為白領人士，租金回報較容易受經濟影響。



他又指，今年Ray white先後推出鄰近大學、性價比高的樓盤，而Jackson Green更在早前進行兩場展銷會，第一期單位已沽出逾80%，可見項目深所買家歡迎，即使上一輪銷情理想，發展商是次未有加價，因此價錢仍然十分相宜。



他又解釋，透過將物業出租作為部分學費，同時亦可省卻住宿費用，在物業升值後亦可增加資產，達致「以房養學」的概念，對於送子金到澳洲留學的家長而言，更可透過物業平衡匯率風險。事實上，同區公寓租金按年上漲超過5%，而過去5年同區公寓樓價中位數上升7%，因此於當地置業回報絕對有保證。



Jackson Green的屋內間隔四正，全屋連精緻裝修，實用面積500餘方呎起，比一般單位面積大15至20%。樓盤屬當地罕有屋苑式住宅，早於2014年買入地皮，並分階段發展，成熟的社區，現時不少聯排別墅及公寓經已入伙。



樓盤除了位於Monash大學區，更可步行至Clayton火車站，地理位置得天獨厚，附近亦設超級市場，更有大型醫院及商業區，更有南半球最大購物中心Chadstone Shopping Center，生活所需不假外求。



許嘉宇又透露，在澳洲選舉過後，勝出的政黨積極推動經濟發展，包括提倡首次置業買家只需支付5%的稅款，預計會為當地樓市帶來正面訊息。而澳洲亦進入減息周期，買家可以低利率貸款買樓，而澳元持續低水，亦造就海外買家入市良機。



資料顯示，過往八年墨爾本有七年奪得「全球最宜居城市」第一位，可見該區發展成熟，以致不少移民到澳洲的人，都會選擇墨爾本為落腳地方。



項目由上市發展商Cedar Woods打造，於1987年成立，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，並打造多項獲獎的住宅社區，從濱海公寓、大型社區規劃、零售商場到着重環境的可持續發展概念項目。



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墨爾本Monash大學區Jackson Green展銷會

日期：7月13及14日（周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座：「以房養學」實現零學費留學澳洲

講座時間：下午1時及4時(每天兩場)

查詢電話： 9794 9870（Kingsley 王生 ）、9869 1987（Patrick 佘生）、 9187 6057（Jason 吳生）

網上登記：http://bit.ly/2YBrYW2

