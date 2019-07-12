港股反覆向上　內險彈升　莎莎跌1%

恒生指數略為低開後倒升逾百點，見28,548點；國企指數漲52點至10,836點。主板成交暫錄逾175億港元。



騰訊反覆，最新跌0.06%；友邦升0.6%；滙控升0.1%；中移持平。



內險股中國人壽、中國平安漲逾1%；中國太保升幅逾3%；新華保險彈2%。內銀股建行升逾1%；中行、工行亦上揚。



莎莎國際一度挫逾2%，低見2.27元，最新跌逾1%，報2.25元。公司上季營業額跌近一成。



吉利汽車續瀉，最新跌1.5%，為表現最差藍籌；長城汽車、華晨中國等跌1%至2%。





【09:21】恒指偏軟 地產股回吐 安踏續反彈

港股開市向下。恒生指數低開29點或0.11%，報28,401點；國企指數低開10點或0.1%，報10,773點。



重磅股個別發展，騰訊高開0.7%；友邦低開0.4%；中國移動、建設銀行低開0.4%；滙豐控股無升跌。



內房股碧桂園低開2.6%，為表現最差藍籌；華潤置地低開0.5%。本地地產股長實集團、恒隆地產低開約1%。



內銀股工商銀行、交通銀行、民生銀行低開約1%；中國銀行持平。另中國平安高開1%，為表現最佳藍籌股；中國人壽低開近1%。



安踏體育續反彈，高開2.3%。公司季度零售額按年增10至20%。

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