【即市分析】減息憧憬利好中資航空股？

東方產經專欄作者股博士：美國聯儲局主席鮑威爾在聽證會上言論強化了市場對減息之預期，從利率期貨顯示，7月減息機會達100%，美匯即時回落至96.8水平。所謂「有危必有機」，美元回軟下，相對地人民幣匯價現支持，對主要以美元作開支的板塊有利，中資航空股昨日(周四)回勇，值得留意。(航空服務板塊追蹤：https://bit.ly/2mXVNOY )



美國進入減息周期，唔會係一兩個回合就完事，加上美國明年總統大選，總統特朗普要以減息催谷經濟以爭取選票的前提下，相信美息易跌難升，對以美元為主要開支、收入為人民幣為主的航空股有利。



其次，內地國家民航局早前公布數據，截至今年6月底，全行業安全運行平穩可控，運輸航空實現持續安全飛行106個月，旅客運輸量3.2億人次，貨郵運輸量351.2萬噸，分別按年增8.5%和降1.3%，可見航空企業整體營運環境並不太差。



大行高盛最新發表報告指，對中資航空股前景看法轉趨正面。該行指，隨着今年初以來政策放鬆，料行業需求可於今年下半年復甦，估計今年全年需求增長可加快至12%，且行業估值吸引，並料國際油價於今年第四季將回落，故同步上調中國國航(00753)及中國東方航空(00670)投資評級至「買入」，指兩公司最受惠去年票價改革，並相信國航表現可優於同業。該行又指，中資航空股可迎來三個正面催化劑，分別將踏入第三季旺季，票價可望復甦、內地經濟數據及信貸持續改善及預期油價回落等因素。



策略上，國航、東航及中國南方航空(01055)股價皆自6月開始展開反彈，三者近期走勢皆以反覆向上為主，走勢偏強。以圖論勢，則以南航動力較弱，加上大行都較看好國航及東航，建議投資者可二選其一。作為參考，國航目標價睇8.5，止蝕位7.5元；東航目標價睇5元，止蝕位4.4元。

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