中國6月手機出貨量跌6.3%　一款5G新機上市

中國工信部轄下信通院公布，6月份內地手機市場總體出貨量3,431萬部，按年下跌6.3%，其中4G手機3,326.2萬部，跌5.2%，在同期手機出貨量中佔比96.9%，另2G手機出貨量104.9萬部。



期內，上市新機型共有38款，按年跌48.6%，當中2G手機有9款，4G手機28款，5G手機1款。智能手機出貨量3,322萬部，按年跌5%，佔同期手機出貨量的96.8%。Android手機在智能手機中佔比95.6%。



首6個月中國手機市場總體出貨量1.86億部，按年跌5.1%，其中4G手機1.78億部，跌4.2%，在同期手機出貨量中佔比95.6%，另2G及3G手機出貨量分別為810.5萬部及5.7萬部。



上半年上市新機型共246款，按年跌38%，當中2G手機47款，3G手機1款，4G手機197款，5G手機1款。智能手機出貨量共1.78億部，按年跌4.3%，佔同期手機出貨量的95.4%。Android手機在智能手機中佔比92.7%。



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