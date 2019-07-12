姚浩然：港股難升穿28800點　

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，美國本月底減息0.25厘機會大，刺激隔晚道指升穿27,000點；另市場觀望下周內地多項內地經濟數據，料包括國內生產總值(GDP)等數據表現均不會太理想，加上近日大市成交額不算多，故料港股難升穿28,700至28,800點。



至於莎莎(00178)截至6月底止第一季，整體零售及批發業務營業額18.86億元，按年下跌10.8%；他認為近幾個月社會活動持續，影響公司生意，故建議零售股要觀望。



安踏體育(02020)強烈否認渾水狙擊報告第三部分，另安踏品牌產品上半年零售金額按年錄10至20%的低段增長。他認為，觀乎安踏的品牌增長速度不算快，故若想買體育用品股，李寧應看高一線，因其經營狀況不俗，可在股價回調時考慮買入。



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