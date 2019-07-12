斥Fb虛擬幣不太可靠　特朗普：想做銀行必須受監管

社交網站Facebook(Fb)早前宣布計劃推出專屬虛擬貨幣「Libra」，隨即惹來市場連番爭議，虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)價格亦趨波動。



美國總統特朗普亦於社交網站發文，自稱不是比特幣或其他虛擬貨幣的粉絲，直指虛擬貨幣並非現金，其價值非常不穩定。並認為不受監管的虛擬貨幣可能會促使非法行為。



他續稱，同樣地，Libra虛擬貨幣的地位及可靠性不大。如果Fb或其他公司想發展成為一間銀行，它們必須與其他銀行一樣受到業務規定的監管。



他重申，美國只有美元一種真實貨幣，而且很可靠及強勢，並為迄今為止世界上最主要的貨幣，相信美元可續維持有關狀態。



另外，特朗普計劃於未來一、兩周內，召集主要的社交媒體平台的高層前往白官開會，更稱「他們必須來」。與會者包括美國國會議員，共有可能邀請保守派社交媒體用戶參與。



根據CryptoCompare資料，比特幣最新跌逾2%，報11,368美元，過去24小時低見10,957美元。



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