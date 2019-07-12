港股格局：黃國英指炒作主題不夠　大市難攀升

道指和標普500指數周四分別收報27,088點和2,999點，齊創收市新高。不過港股跟不上，恒指仍處28,500點水平。



豐盛金融資產管理董事黃國英表示，美股有很多不同主題，例如周三炒科技股、周四炒金融股，資金輪流炒作。港股炒作題材不多，國際金融股和內銀股的股價表現亦不理想。



他補充，這令港股投資者分成兩派，一派是專揀公用股和房地產投資信託基金，「買定離手長揸」。另一派則是貼市短炒，見低買見高沽。這令港股出現「惡性循環」，波幅愈來愈窄，當投資者見恒指升上29,000點不想買，回落至28,000點又唔想沽，港股欠缺了長期成長故事，令投資者信服可不斷買入看好。



他續指，港股明顯跟不到美股，全球股市也跟不到。如果要在港股中尋找主題，他認為現時內地公路股可以考慮，一來估值吸引和股息率高，二來當內地經濟復甦，交通流量也會改善，風險則是突然有利淡板塊的政策出台。



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