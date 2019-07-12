嘉信理財：美國輕微減息最符合市場意願

本月底聯儲局議息，減息的預期不斷升溫。嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義表示，目前美國經濟衰退的風險正在上升，但市場憧憬本月底聯儲局會公布小幅減息以抑制經濟下滑趨勢。在全球貨幣政策放寬、美國企業信心下滑、資本支出停滯，以及中美貿易爭端持續的背景下，降低息率往往會刺激借貸及企業投資，或有助抵消增長放緩和貿易戰持續的負面影響。



然而，市場對減息的反應可能取決於經濟衰退是否已經迫近。若經濟維持穩定，那麼減息可被視為一種「保障」，美股的強勁升市或將得以延續。若經濟轉弱，那麼市場對減息的樂觀情緒可能轉為負面。



他補充，由於現時聯邦基金利率期貨反映下年底前將減息逾100個基點，若經濟惡化促使減息達至這個幅度，美股可能面臨風險。但若聯儲局未能如市場預期般減息，亦將為美股帶來風險。



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