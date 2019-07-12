【即市分析】招金股價有勢再戰高位

東方產經專欄作者錢修：美國聯儲局主席鮑威爾暗示月底減息，反映美國經濟表現不堪，隨之而來的影響或是全球央行再次放水救市，避險需求增，支持金價繼續攀升。金礦股板塊近月強勢，當中的龍頭企業招金礦業(01818)，股價正向52周高位推進。



招金是國內的大型黃金企業，佔內地黃金資源量約十分之一，黃金佔集團收入的比例達9成，與金價的關連性最高。雖然今年首季的業績麻麻地，不過集團持有約63%權益的山東海域金礦，料於明年投產，估計2至3年可達產量高峰，配合金價受捧，不宜過分看淡。



投行大摩亦睇好招金，重申「增持」評級，目標價調升至9.49元，且調高其今、明兩年純利預測各19%及20%。



該股現價處8.6元水平，短線目標再試衝52周高位9.19元，向下則需守穩20天線8.4元水平。

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