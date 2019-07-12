港元拆息︰1個月低於同期美息　削投資者買港匯意欲

本地拆息連日回落，其中隔夜拆息跌0.45厘，至1.17厘，而1個月拆息亦下降0.19厘，至2.18厘，呈6連跌，並較同期美元拆息低14點子，意味美息再次高於港息。



港元利率持續下跌，將削減投資者買入港匯，以賺取較高利率回報的誘因。港元匯價近日已反覆轉弱，最新跌至7.8218兌每美元。





【11:16】港元拆息︰1個月降至2.18厘 連跌6日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)續全線下跌，隔夜息再大幅回落至1.17厘，連跌6日；1星期拆息失守2厘，降至1.58厘；與樓按相關的1個月期下調至2.18厘，呈6連跌；3個月期跌至2.35厘。



12/7/2019

隔夜 1.17214厘

1星期 1.58750厘

2星期 1.73786厘

1個月 2.18393厘

2個月 2.33000厘

3個月 2.35536厘

6個月 2.36196厘

12個月 2.36250厘



11/7/2019

隔夜 1.62857厘

1星期 2.23179厘

2星期 2.27946厘

1個月 2.37893厘

2個月 2.44000厘

3個月 2.44737厘

6個月 2.42179厘

12個月 2.41357厘



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